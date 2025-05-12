Nike
Dri-FIT 大童（女孩）轻便型速干夹克
¥299¥42930% 折让
需要一件轻盈的训练夹克？ Nike Dri-FIT 大童（女孩）轻便型速干夹克就是你的理想之选。 耐穿梭织面料搭配宽松版型，结合可收纳风帽设计，方便叠搭。 加持 Dri-FIT 导湿速干技术，助你舒适畅动。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HJ5192-010
Nike
¥299¥42930% 折让
需要一件轻盈的训练夹克？ Nike Dri-FIT 大童（女孩）轻便型速干夹克就是你的理想之选。 耐穿梭织面料搭配宽松版型，结合可收纳风帽设计，方便叠搭。 加持 Dri-FIT 导湿速干技术，助你舒适畅动。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 风帽可收纳至衣领，在你需要时提供出众包覆效果
- 弹性袖口和下摆，在运动时有助稳固衣身
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。 拼接：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HJ5192-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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