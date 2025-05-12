需要一件轻盈的训练夹克？ Nike Dri-FIT 大童（女孩）轻便型速干夹克就是你的理想之选。 耐穿梭织面料搭配宽松版型，结合可收纳风帽设计，方便叠搭。 加持 Dri-FIT 导湿速干技术，助你舒适畅动。

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