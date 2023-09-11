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      Nike Dri-FIT

      女子中强度支撑衬垫前拉链运动内衣

      ¥349

      幻影灰白
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      低调起步，立存高远。 Nike Dri-FIT 女子中强度支撑衬垫前拉链运动内衣焕新升级经典设计，易于穿脱， 是不同训练穿搭的理想之选。背面采用透气网眼布拼接设计，帮助保持凉爽。 出色支撑令你安心投入训练。

      • 显示颜色： 幻影灰白
      • 款式： FJ7721-030

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