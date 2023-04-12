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      Nike Dri-FIT

      女子中强度支撑衬垫前拉链运动内衣

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      铁架黑
      紫檀红

      低调起步，志存高远。 Nike Dri-FIT 女子中强度支撑衬垫前拉链运动内衣采用导湿速干面料和透气网眼拼接，营造凉爽体验，升级经典设计，堪称训练佳选。 采用半自动锁拉链，不仅穿脱方便，而且有助预防拉链在锻炼时意外拉开。

      • 显示颜色： 铁架黑
      • 款式： FD4807-015

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