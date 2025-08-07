 
Nike Dri-FIT 女子速干短袖上衣 - 灰紫

Nike

Dri-FIT 女子速干短袖上衣

30% 折让

Nike Dri-FIT 女子速干短袖上衣采用紧身设计，在训练期间为你缔造出色表现力。腋下网眼拼接设计结合导湿速干面料，让你在训练时畅享干爽。


  • 显示颜色： 灰紫
  • 款式： IF0618-019

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 顺滑面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持舒适

产品细节

  • 面料：87% 聚酯纤维/13% 氨纶。网眼布：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 可机洗
尺寸与尺码

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
