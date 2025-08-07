Nike
Dri-FIT 女子速干短袖上衣
30% 折让
Nike Dri-FIT 女子速干短袖上衣采用紧身设计，在训练期间为你缔造出色表现力。腋下网眼拼接设计结合导湿速干面料，让你在训练时畅享干爽。
- 显示颜色： 灰紫
- 款式： IF0618-019
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 顺滑面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持舒适
产品细节
- 面料：87% 聚酯纤维/13% 氨纶。网眼布：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 可机洗
