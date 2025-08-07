Nike
Dri-FIT 女子速干长裤
29% 折让
Nike Dri-FIT 女子速干长裤采用宽松版型，助你型动健身房内外。导湿速干面料轻盈非凡且富有弹性，帮助身体保持干爽。正面上部褶裥和传统拉链门襟设计，提升造型格调。
- 显示颜色： 冷灰
- 款式： IH0828-065
Nike
29% 折让
Nike Dri-FIT 女子速干长裤采用宽松版型，助你型动健身房内外。导湿速干面料轻盈非凡且富有弹性，帮助身体保持干爽。正面上部褶裥和传统拉链门襟设计，提升造型格调。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 侧边开口式口袋，便于存取随身物品
产品细节
- 81% 锦纶/19% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 冷灰
- 款式： IH0828-065
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。