Nike

Dri-FIT 女子速干长裤

¥649

Nike Dri-FIT 女子速干长裤采用宽松版型，助你型动健身房内外。导湿速干面料轻盈非凡且富有弹性，帮助身体保持干爽。正面上部褶裥和传统拉链门襟设计，提升造型格调。

  • 显示颜色： 卡其
  • 款式： IH0828-247

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