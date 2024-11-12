Nike

Dri-FIT 幼童透气速干短袖上衣

¥169
¥199
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Nike Dri-FIT 幼童速干短袖上衣性能出众，采用含有再生聚酯纤维的针织面料制成，质感柔软顺滑，助孩子畅玩一整天。 罗纹圆领设计，缔造舒适穿着感受；经典版型营造充裕活动空间，助孩子畅动自如；Dri-FIT 导湿速干技术，令孩子在畅动时保持干爽。 搭配 Nike Dri-FIT 长裤，打造风格统一的运动造型。

  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： HQ7961-133

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