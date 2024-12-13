鞋内穿搭出彩，升级鞋款型格。 Nike Dri-FIT 幼童速干学院风中筒运动童袜（6 双）采用疏松针织袜面，配备罗纹足弓支撑板带，有助提升平衡能力。 袜底、后跟和足尖采用舒适加厚设计，有助于减缓运动时的冲击力，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，令稚嫩双足在玩耍之际保持舒适干爽。

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