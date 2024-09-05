Nike

Dri-FIT 幼童速干舒爽轻薄梭织夹克

¥229
¥349
34% 折让

泡沫粉
白色

Nike Dri-FIT 幼童速干梭织夹克采用梭织聚酯纤维面料，缔造轻盈包覆感受，适合夏日穿着，是孩子的日常穿搭佳选。休闲剪裁结合全长拉链开襟设计，方便叠搭；正面口袋，可供存放小物件；后身加长下摆，提升包覆效果。

  • 显示颜色： 泡沫粉
  • 款式： HM9276-663

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