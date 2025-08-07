Nike
Dri-FIT 幼童都市机能风速干梭织短裤
Nike Dri-FIT 幼童都市机能风速干梭织短裤采用不易撕裂梭织面料，富有弹性，缔造自如运动体验。多口袋设计，便于存放小物件；弹性腰部搭配抽绳，塑就舒适贴合感；Dri-FIT 技术，帮助孩子在玩耍时保持舒适干爽。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ7816-010
产品细节
- 94% 锦纶/6% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
