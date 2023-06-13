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      Nike Dri-FIT

      幼童T恤和中长裤套装

      ¥279
      ¥329
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      铁架黑
      黑

      Nike Dri-FIT 幼童套装性能出众，助力运动小将自如畅玩。两件单品均采用匠心面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助小宝贝在运动时保持干爽舒适。经典版型T恤采用柔软棉针织面料，搭配罗纹圆领设计，塑就舒适穿着感受；配套中长裤采用弹性针织聚酯纤维混纺面料，弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的贴合感；中长剪裁裤腿，尽显挚爱运动鞋魅力。

      • 显示颜色： 铁架黑
      • 款式： FQ3583-015

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