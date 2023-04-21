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      李娜系列女子全长拉链开襟训练夹克

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      Nike Dri-FIT 李娜系列女子全长拉链开襟训练夹克采用经典短款版型，结合柔美格调设计，是往返健身房途中的理想穿搭佳选。双向拉链前开襟设计，便于穿脱，精制下摆修身设计，提供稳固贴合感。

      • 显示颜色： 调色炭黑
      • 款式： BV8475-071

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