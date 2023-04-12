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      Nike Dri-FIT 连帽衫采用柔软轻盈面料，巧妙结合导湿速干技术，助力训练过程中畅享舒适。衣身正面口袋保持双手温暖，贴身存放随身物品。

      • 显示颜色： 白色
      • 款式： CJ7638-100

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