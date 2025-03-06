Nike

Dri-FIT 男子学院风速干运动裤

¥369

Nike Dri-FIT 男子学院风速干运动裤采用梭织聚酯纤维面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在运动时保持干爽舒适。 弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的舒适贴合感；口袋设计，便于存放小物件；锥形裤筒搭配弹性裤管口，缔造稳固感受，助你自如畅动。

  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： IB8910-410

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