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      Nike Dri-FIT

      男子篮球T恤

      ¥259

      水洗水鸭青
      黑

      Nike Dri-FIT 男子篮球T恤带你回到 1996，一个具有历史意义的篮球年。该T恤可导湿速干，饰有匠心图案，象征那一年标志性的新秀阵容。采用休闲版型，质感柔软，助你在球场内外畅享轻松休闲的穿着感受。

      • 显示颜色： 水洗水鸭青
      • 款式： FD0047-392

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