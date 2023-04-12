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      Nike Dri-FIT

      男子篮球T恤

      ¥229

      黑/哈瓦那红
      白色/大学深蓝

      Nike Dri-FIT T恤是训练、比赛或其他合适场合的理想穿搭佳选。质感柔软且导湿速干，为你缔造心无旁骛的舒适比赛体验。

      • 显示颜色： 黑/哈瓦那红
      • 款式： BQ3658-010

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

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