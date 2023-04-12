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      Nike Dri-FIT

      男子美式橄榄球球衣

      ¥529
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      在高尔夫球场穿美式橄榄球球衣？那一定是在斯科茨代尔一年一度的大型高尔夫锦标赛上，球迷将他们对高尔夫（和一杆进洞）以及美式橄榄球的热爱穿在身上。Nike Dri-FIT 男子美式橄榄球球衣搭载导湿速干技术，质感轻盈，无论是叠搭穿着还是漫步球场，皆可塑就宽松舒适的穿着体验。数字 16 并不是为了纪念某位出色的四分卫，而是为了向球场上进球较多的球洞致敬，那里的每一次开球都会引发触底得分般的欢呼。

      • 显示颜色： 白色/春绿
      • 款式： DV7365-100

      尺寸与尺码

      •  
      • 宽松版型，缔造宽大舒适感受

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