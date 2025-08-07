Nike Dri-FIT
男子透气速干高尔夫短裤
穿上 Nike Dri-FIT 男子速干高尔夫短裤，在赛场内外畅动自如。弹性面料让你在推杆时灵活无拘；腰部内侧含有黏性细节设计，有助于将T恤稳固掖入下装，自如弯腰和挥杆。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： CU9741-010
Nike Dri-FIT
畅动自如
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 弹性梭织面料内里融入精致纹理，帮助减少黏腻感
- 腰部内侧融入重复“NIKE GOLF”字样，塑就略带黏性的纹理，帮助T恤稳固掖入下装
- 后腰中央采用 V 字形凹口设计，有助增加弹性
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 口袋添加网眼布衬里
- 按扣拉链门襟
- 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
