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      Nike Dri-FIT

      男子速干整版印花短袖瑜伽上衣

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      铁架黑/芬蓝/黑
      煤黑/青灰色/白色
      云母绿/浅银/黑

      Nike Dri-FIT 男子整版印花短袖瑜伽上衣可导湿速干，助你在体式练习中感受平和心境。 以富有弹性的轻盈网眼布面料制成，肩部采用无接缝设计，让你在瑜伽练习中自如畅动，恢复身心活力。

      • 显示颜色： 铁架黑/芬蓝/黑
      • 款式： DX0923-015

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