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      Nike Dri-FIT

      男子速干梭织训练夹克

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      穿上 Nike Dri-FIT 男子梭织训练夹克，彰显球队风范。柔软梭织面料结合导湿速干技术，缔造舒爽的包覆体验。专属配色，打造球队经典造型。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

      • 显示颜色： 微粒灰/黑/黑
      • 款式： DM6620-073

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