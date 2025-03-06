穿上 Nike Dri-FIT 男子速干短裤，自信开跑，飙速冲刺。 该短裤采用轻盈的梭织聚酯纤维面料，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，令你畅享干爽舒适感受，洋溢充沛活力。 裤脚开衩设计，营造无拘运动体验，内置衬裤为关键部位提供出色支撑，助你畅跑无阻。

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