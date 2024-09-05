Nike

Dri-FIT 男子速干舒爽篮球夹克

¥839
¥1,299
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帆白/帆白
黑/黑

Nike Dri-FIT 男子速干篮球夹克出自 Nike 篮球系列，助你蓄势待发，耀动全场，轻松驾驭不同场合。 优质面料可导湿速干，巧搭匠心图案，彰显你对篮球运动的热爱之情。 宽松版型可轻松内搭其他装备，助你随时迎战。

  • 显示颜色： 帆白/帆白
  • 款式： FN2863-133

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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