想要调整一下，重焕活力？不妨试试 Nike Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣。该上衣出自 Nike Body Shop 系列，搭载导湿速干技术，包覆出众，透气非凡，定能让你活力再现。匠心图案的设计灵感源自竞速装备和汽车修理厂。

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