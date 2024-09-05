史蒂夫·普雷方丹作为长跑纪录保持者，总是让对手望尘莫及，成为田径史上的传奇人物。穿上 Nike Dri-FIT 男子速干跑步T恤，致敬这位田径界先驱人物。该T恤质感轻盈，可导湿速干，同时传承普雷方丹的不羁精神。

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