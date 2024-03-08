跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Dri-FIT

      男子速干针织全长拉链开襟训练连帽衫

      ¥429
      ¥499
      14% 折让

      穿上 Nike Dri-FIT 男子速干针织全长拉链开襟训练连帽衫，迎接下一次训练，不惧困苦。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。采用休闲版型，饰有“Engineered for World-Class Athletes”字样，意为专为像你这样的精英运动员打造。

      • 显示颜色： 黑/山峰白
      • 款式： FB8576-010

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。