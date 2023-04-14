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      Nike Dri-FIT

      男子速干针织训练短裤

      ¥399

      黑/山峰白
      山峰白/热情红

      穿上 Nike Dri-FIT 男子针织训练短裤，通过训练活动调整身体状态。柔软导湿速干面料，有助减少黏腻感。刺绣图案，旨在致敬如同汽车修理厂的 Nike，提供所需装备，助你保持运动不停歇。

      • 显示颜色： 黑/山峰白
      • 款式： DX0893-010

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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