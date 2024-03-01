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      Nike Dri-FIT

      男子速干锥形剪裁训练长裤

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      无论健身、锻炼还是训练， Nike Dri-FIT 男子速干锥形剪裁训练长裤皆可伴你轻松驾驭。 饰有大号分离式耐克勾图案，彰显别致醒目风范。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 锥形剪裁，营造心无旁骛的运动体验。 饰有 "Engineered for World-Class Athletes" 字样，意为该上衣专为像你这样的精英运动员打造。

      • 显示颜色： 黑/山峰白
      • 款式： FB8578-010

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