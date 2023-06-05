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      Nike Dri-FIT

      男子针织训练速干短裤

      ¥399

      黑
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      穿上 Nike Dri-FIT 男子针织训练短裤，火力全开，畅享训练。该款短裤质感柔软，结合导湿速干技术，有效减少面料粘黏肌肤。耐克勾标志旨在致敬 80 年代人气图案T恤，巧搭火焰元素，助你在训练中火力全开。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： DX1558-010

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