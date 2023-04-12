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      Nike Dri-FIT Academy

      大童足球训练上衣

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      尽管伟大始于平凡， 但 Nike Dri-FIT Academy 大童足球训练上衣并非普通的基础单品。 采用导湿速干面料，搭配网眼布拼接，助你在赛前准备或训练过程中保持干爽舒适。  

      • 显示颜色： 黑曜石色/宝蓝/白色
      • 款式： DR1356-451

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