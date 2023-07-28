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      Nike Dri-FIT Academy

      大童速干针织足球短裤

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      尽管伟大始于平凡， 但 Nike Dri-FIT Academy 大童针织足球短裤并非普通的基础单品。 采用导湿速干面料，搭配网眼布侧拼接，助你在比赛前或日常训练过程中保持清凉干爽。 经典配色，打造球队专属造型。

      • 显示颜色： 黑/黑/白色
      • 款式： DR1364-010

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