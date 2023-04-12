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      Nike Dri-FIT Academy

      男子印花足球上衣

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      深渊绿/深渊绿/波罗的海蓝
      黑/黑/冷灰

      Nike Dri-FIT Academy 男子印花足球上衣的设计灵感源自 20 世纪 90 年代足球训练上衣，搭载导湿速干技术，令你在球场内外畅享干爽的穿着体验。 采用轻盈超宽松版型，冷暖天气皆可驾驭。

      • 显示颜色： 深渊绿/深渊绿/波罗的海蓝
      • 款式： DV9302-301

      尺寸与尺码

      • 宽大版型，营造宽松舒适感受

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