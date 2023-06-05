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      Nike Dri-FIT Academy

      男子足球夹克

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      黑/纯色/黑/白色
      日蚀紫红/纯色/日蚀紫红/黑

      Nike Dri-FIT Academy 男子足球夹克采用导湿速干面料，焕新诠释经典设计。该夹克革新演绎过往人气款式，结合杂色外观和顺滑质感，可叠搭T恤或球衣。柔软针织面料，助你轻松应对训练或日常活动。

      • 显示颜色： 黑/纯色/黑/白色
      • 款式： DQ5060-011

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