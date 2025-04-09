Nike Dri-FIT Academy 男子速干短袖球衣采用修身版型，轻盈柔软，助你在健身房、运动场、球场等场合全力以赴，发挥上佳表现。采用聚酯纤维针织面料，结合导湿速干技术，助你在运动时保持干爽舒适。

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