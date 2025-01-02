Nike Dri-FIT Academy

男子速干足球长裤

¥199
¥299
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Nike Dri-FIT Academy 男子足球长裤采用导湿速干面料，缔造干爽感受，成就球场上的迅疾表现。锥形裤腿有助双足轻巧控球；拉链式裤脚设计，不必脱鞋亦可快速穿脱。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

  • 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
  • 款式： CW6123-010

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