Nike

Dri-FIT ADV 男子速干篮球球衣

¥559
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穿上 Nike Dri-FIT ADV 男子速干篮球球衣，在比赛中发挥出色表现。融入创新设计，采用柔韧导湿速干纱线，助你在赛事升温之际保持干爽。工程针织结构从运动员反馈中汲取灵感，为易出汗区域营造出色透气性，让你畅享清爽舒适体验，尽兴酣战。

  • 显示颜色： 黑/煤黑/白色
  • 款式： FN2768-010

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