穿上这款宽松版型 Nike Dri-FIT ADV 男子速干篮球短裤，在比赛中勇往直前。 该短裤采用柔韧的导湿速干面料，造就球场革新之作，助你在赛事升温之际保持干爽。 其基于运动员的运动解析，针对易出汗区域采用工程针织结构，让你畅享干爽舒适体验，尽兴酣战。

显示颜色： 黑/煤黑/白色

款式： FN2756-010