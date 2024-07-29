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      Nike

      Dri-FIT ADV 男子速干篮球短裤

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      穿上这款宽松版型 Nike Dri-FIT ADV 男子速干篮球短裤，在比赛中勇往直前。 该短裤采用柔韧的导湿速干面料，造就球场革新之作，助你在赛事升温之际保持干爽。 其基于运动员的运动解析，针对易出汗区域采用工程针织结构，让你畅享干爽舒适体验，尽兴酣战。

      • 显示颜色： 黑/煤黑/白色
      • 款式： FN2756-010

      尺寸与尺码

      宽松版型：宽大休闲

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