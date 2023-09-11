跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Dri-FIT ADV A.P.S.

      男子速干梭织百搭长裤

      ¥649
      ¥749
      13% 折让

      中橄榄绿/黑/黑
      黑/黑/黑

      Axis Performance System 系列惊艳来袭，多件训练装备塑就出众叠搭行头，轻松满足你的日常训练需求。 每件单品均采用匠心设计，互相搭配后助你在不同条件下皆能发挥出色训练表现。 Nike Dri-FIT ADV A.P.S. 男子速干梭织百搭长裤轻盈舒适，采用导湿速干技术，助你在训练中尽享干爽体验。 该长裤具有弹性，可驾驭跑步、工作、训练和娱乐等多种场合，助你从热身到放松皆可畅享舒适感受。

      • 显示颜色： 中橄榄绿/黑/黑
      • 款式： FB6852-222

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。