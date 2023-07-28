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      Nike Dri-FIT ADV A.P.S.

      男子速干训练短裤

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      铁灰/黑

      训练是日常生活的重要组成部分。因此，我们打造了 Nike Dri-FIT ADV A.P.S. 男子训练短裤。该短裤适合随时穿搭，助你从容应对高强度训练。采用透气面料，助你轻松完成训练计划。

      • 显示颜色： 黑/铁灰
      • 款式： DQ4817-010

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

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