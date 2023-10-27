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      Nike Dri-FIT ADV A.P.S.

      男子速干长袖百搭上衣

      ¥549

      中橄榄绿
      黑

      Axis 系列即训练装备叠搭系统，可驾驭不同训练。 用户指南（0 到 3 级）旨在说明各单品适合的训练类型。 该款 1 级 Nike Dri-FIT ADV A.P.S. 男子速干长袖百搭上衣采用休闲版型，可轻松叠搭训练上衣，帮助保持舒适。 Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。

      • 显示颜色： 中橄榄绿
      • 款式： FB8533-222

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