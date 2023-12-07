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      Nike Dri-FIT ADV A.P.S.

      Engineered 男子速干短袖训练上衣

      ¥329
      ¥499
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      沙堆白/黑
      白色/黑
      浅橄榄绿灰色/黑

      Nike Dri-FIT ADV A.P.S. Engineered 男子速干短袖训练上衣具备出众导湿速干性能，简约百搭，助你随时随地攻克不同训练计划。此款单品出自 Axis Performance System (A.P.S.) 系列，根据运动员的反馈数据和运动解析匠心打造。右侧设有口袋，即使与其他 A.P.S. 服装叠搭也可使用。

      • 显示颜色： 沙堆白/黑
      • 款式： DX6955-126

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