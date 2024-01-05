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      女子速干修身版型短袖上衣

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      Nike Dri-FIT ADV Aura 女子速干修身版型短袖上衣将轻松舒适与速干性能巧妙糅合，缔造休闲穿着体验。轻盈面料质感柔软，弹性十足，导湿速干。衣身采用网眼设计，缔造非凡透气效果。舒适非凡，助你自信开启训练。该产品含有再生聚酯纤维。

      • 显示颜色： 白色
      • 款式： DD0589-100

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