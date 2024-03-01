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      Nike Dri-FIT ADV Axis

      男子速干机能风训练长裤

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      Axis 系列即训练装备叠搭系统，助你在不同天气条件下保持舒适，随时随地从容驾驭训练。 用户指南（0 到 3 级）旨在说明各单品适合的训练类型。 Nike Dri-FIT ADV Axis 男子速干机能风训练长裤是 1 级训练装备，采用导湿速干面料，可随身体动作自如伸展，便于内搭紧身裤或紧身运动服。 口袋设计，方便存取基本物品，助力随时随地畅快开练。

      • 显示颜色： 黑/黑
      • 款式： FB8531-010

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