Nike Dri-FIT ADV Club 速干软顶网球运动帽助你畅快开练，轻松驾驭挚爱运动，球场内外皆宜。采用软顶帽冠结合导湿速干面料，助你在比赛中保持清爽活力。另外，在运动升温之际亦可为关键区域营造出色透气性。

