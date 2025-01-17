Nike Dri-FIT ADV Fly

AeroAdapt 速干软顶运动帽

¥249
¥299
16% 折让

戴上 Nike Dri-FIT ADV Fly AeroAdapt 速干软顶运动帽，升级造型格调，畅享训练新体验。该运动帽采用低帽冠设计和运动风版型，是跑步、举重和上训练课的理想之选。导湿速干面料结合 AeroAdapt 侧拼接，令你保持清爽舒适。背面松紧绳搭配易于调节的栓扣，可根据训练需求调整至理想贴合度。

  • 显示颜色： 黑/煤黑/黑
  • 款式： FJ0736-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。