Nike Dri-FIT ADV Run Division TechKnit 男子速干短袖跑步上衣采用匠心打造，在暖天跑步时为你带来舒爽感受。导湿速干技术，帮助减少黏腻感；透气面料，有效增强透气性。令你在街头和跑道都能畅享舒适感受，有助微调身心。

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