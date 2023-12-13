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      Nike Dri-FIT ADV Running Division

      女子速干长袖跑步上衣

      ¥499
      ¥599
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      灰石板蓝
      黑

      Nike Dri-FIT ADV Running Division 女子速干长袖跑步上衣巧糅出色性能，助你在水泥地、车流间和铺设的人行横道上尽情畅跑。 该上衣采用柔软面料结合导湿速干技术，舒适而富有弹性，助你在畅跑之际保持干爽舒适，在后续日常活动中畅动自如。

      • 显示颜色： 灰石板蓝
      • 款式： FB7808-493

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