穿上 Nike Dri-FIT Advantage 女子速干网球半身裙，助力尽情畅玩。从匠心设计的内置口袋，到内置短裤，每一处细节都悉心考究，为你带来出众的穿着体验。裙摆裁短设计，助你畅动自如，秀出个性型格。采用轻盈弹性面料，可导湿速干，是能够驾驭球场内外不同场合的佳选单品。

显示颜色： 黑/白色

款式： DX1422-010