Nike Dri-FIT Advantage 女子速干网球连衣裙采用匠心设计，弹力十足，修身贴合，为你的赛场造型增添一抹精致气息。简约利落设计，塑就经典合身外观。凹口 V 领设计和背面镂空细节，结合网眼拼接和导湿速干技术，助你在球场内外保持干爽舒适。

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