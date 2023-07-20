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      Nike Dri-FIT Advantage

      女子速干网球半身裙

      ¥499

      星尘红/白色
      白色/黑

      穿上 Nike Dri-FIT Advantage 女子速干网球半身裙，助力尽情畅玩。从匠心设计的内置口袋到长度适宜的内置短裤，每一处细节都悉心考究，为你带来出众的穿着体验。裙摆裁短设计，助你畅动自如，秀出个性型格。采用轻盈弹性面料，可导湿速干，是能够驾驭球场内外不同场合的佳选单品。

      • 显示颜色： 星尘红/白色
      • 款式： DX1422-618

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